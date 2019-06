Päivän lehti 15.6.2019

Kenen asiaa säiliölaiva­iskut ajavat? Asiantuntija: Yhdysvaltojen video ei todista Iranin osuutta

Yhdysvaltojen mukaan peli on selvä: Iran on vastuussa iskuista, joita on tehty säiliöaluksiin tärkeällä merireitillä, niin Omaninlahdella torstaina kuin Hormuzinsalmessa toukokuussa.