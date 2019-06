Päivän lehti 15.6.2019

Nappaako Chief Orlando Kymi GP:stä kotivoiton?

Kouvolan kauden pääkilpailu Kymi Grand Prix (kohde 6) on usein mennyt vieraille, mutta nyt kotivoitto on mahdollinen. Chief Orlando sai loistavan lähtöpaikan, josta on 100 000 euron kultasauma. Kovin vastustaja on sisäradan Handsome Brad.