Päivän lehti 15.6.2020

Instagramilla on satoja miljoonia käyttäjiä

Sunnuntaina 14. kesäkuuta sivulla B 6 kirjoitettiin virheellisesti, että Instagramilla on 120 miljoonaa käyttäjää, ja se on nopeimmin kasvava sosiaalisen median kanava. Todellisuudessa käyttäjiä on satoja miljoonia, mutta viime vuosina videopalvelu Tiktok on kasvanut sitä nopeammin.