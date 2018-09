Päivän lehti 15.9.2018

Kesäaika sopii hyvin kaupunkilaiseen elämänrytmiin

Kesäaika on antanut meille joka vuosi 215 tuntia enemmän valoisaa ja lämmintä aikaa talviaikaan verrattuna. Iltaisin on hyvää aikaa ulkoilla, urheilla, rakentaa, hoitaa puutarhaa ja marjastaa. Tällä on suuri terveydellinen vaikutus. Valoisuus parantaa myös turvallisuutta esimerkiksi liikenteessä.