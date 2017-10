Päivän lehti 15.10.2017

On rohkeaa uskaltaa näyttää heikkoudet

Olen muutamia kertoja törmännyt tilanteisiin, joissa lapselle – erityisesti poikalapselle – sanotaan, että ”se on vain pieni haava, kestä se kuin iso poika”. Lapselle tämä jää mieleen hyvin helposti. Lapsi voi alkaa ajatella, ettei tunteiden näyttäminen ole sallittua. Hän voi alkaa vierastaa tunteiden näyttämistä ja ihmisiä, jotka näyttävät tunteensa.



Olen sitä mieltä, että on enemmän kuin hyvä, jos joku osoittaa tunteensa ja purkaa ne. Tunteiden patoamisella voi olla kielteisiä seurauksia ajan oloon. Osoitammehan vauvanakin tunteemme esimerkiksi itkemällä tai nauramalla, eikä sitä silloin mielletä mitenkään pahaksi asiaksi. Tunteiden purkaminen on tärkeää mielenterveyden kannalta. Siksi jokaisella pitäisi olla oikeus itkeä.



Eikö tunteiden osoittaminen juuri tee ihmisestä vahvan, sillä hän uskaltaa näyttää haavoittuvan puolensa?



Jessica Debnam



Helsinki