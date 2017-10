Päivän lehti 15.10.2017

Vaelluskalat ovat Suomessa ahdingossa

On aika kummallista tuo järvilohesta puhuminen. Kalastajia syytetään kannan tuhoamisesta, ja asian kokonaisuus unohtuu.



Pielisen kosket on padottu ja siten kalakantojen lisääntymis­mahdollisuudet tuhottu. Kalateitä ei ole aikoinaan rakennettu, koska ne maksavat. Pielisen voimalaitokset eivät käytännössä tuota taloudellista tulosta ja ovat turhia. Saimaan lohen arvo taas olisi miljoonia euroja, jos niitä olisi järvessä ja ne voisivat vapaasti lisääntyä. Joillekin laitoksille on määrätty istutusvelvollisuus, mutta kalat leimautuvat laitokseen ja ovat eksyksissä Saimaalla. Mätikoreissa ne leimautuvat kuoriutumispaikoille mutta eivät koskaan pääse takaisin. Kanta siis degeneroituu ja häviää.



Miten jokin laitos voi omistaa veden omalla kohdallaan, vaikka vesi tulee toisen omistajan puolelta ja virtaa eteenpäin? Miten joku saa tuhota vaelluskalastomme?



Markku Partanen



Helsinki