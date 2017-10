Päivän lehti 15.10.2017

Professoreista naisia on 29 prosenttia

Suomessa professoreista on tuoreimman tiedon mukaan naisia 29 prosenttia. Lauantaina 14. lokakuuta sivulla C 36 ja maanantaina 2. lokakuuta sivulla B 7 väitettiin virheellisesti, että professoreista naisia on 21 prosenttia.