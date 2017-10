Päivän lehti 15.10.2017

Viikon kirjasuosituksissa musikaalisia geenejä ja Italiaa, kirjastojen varatuimpina Dan Brownin uutuus ja Jere

Musiikkimaku

Päättäväisesti omaa tietä

Ellen Thesleff

Sateesta aurinkoon, lukien

Ellen Thesleff

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Helmet-kirjastoissa Dan Brownin Alku oli lokakuun alun varatuin, tuore nobelisti kiinnostaa myös

Kaunokirjallisuus

1)

Tietokirjat

1)