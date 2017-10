Päivän lehti 15.10.2017

Yksityisyydensuoja oli vain veruke eduskunnalle

Karjalainen

ihmettelee, miksi eduskunnan kansliatoimikunta päätti, että tiedot eduskunnassa vierailevista luovutetaan niitä pyytäville, mutta tuhotaan päivittäin.”Itse julkisuuslain säätäneen eduskunnan pitäisi löytää selvästi parempia perusteluja tälle käytännölleen kuin se on tähän mennessä antanut. Jos käytäntö on henkilörekisterilain pakottama, antakoon kansliatoimikunta tästä vankat perustelut ja olkoon sen jälkeen asia sillä hyvä.””Kansliatoimikunnan perusteluissa kestämätöntä on sen huoli eduskunnan vierailijoiden yksityisyydensuojasta. Kun toimikunta antaa ymmärtää, että julkisuuslain noudattamisella eli tässä tapauksessa tietojen luovuttamisella medialle vaarannettaisiin niin sanottujen tavallisten kansalaisten yksityisyys, niin siinä se on kyllä aivan väärässä.””Media kunnioittaa yksityisyydensuojaa; se kuuluu alan eettisiin perusohjeisiin.””Ei medialla ole mitään syytä ryhtyä julkaisemaan eduskunnassa vierailevien yksityisten henkilöiden nimiä, jolleivät he edustakin jotakin sellaista tahoa, että heidän vierailullaan on laajempaa merkitystä. Kadun kansalainen saa olla tältä osin rauhassa, vaikka katu johtaisi piipahtamaan eduskunnassakin. Tällaisesta vierailusta kertominen ei kiinnostaisi mediakuluttajia.”