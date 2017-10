Päivän lehti 15.10.2017

Lauantain tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, jääkiekkoa, raviurheilua ja keskeisimpiä rahapelejä

Golf

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Ratsastus

Raviurheilu

Salibandy

Rahapelejä

Tv-urheilua

, Italia: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 7 miljoonaa dollaria:Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 71:196 lyöntiä (17 lyöntiä alle parin): Matt Wallace Englanti 64+65+67,198 (–15): Tyrrell Hatton Englanti 69+64+65, Francesco Molinari Italia 64+68+66.Suomen Mikko Ilonen ja Mikko Korhonen karsiutuivat kahden kierroksen jälkeen.Valioliiga lauantaina: Liverpool–Manchester U 0–0, Burnley–West Ham 1–1, Crystal P–Chelsea 2–1, ­Manchester C–Stoke 7–2, Swansea–­ Huddersfield 2–0, Tottenham–Bournemouth 1–0, Watford–Arsenal 2–1.liiga: Athletic Bilbao–Sevilla 1–0, Getafe–Real Madrid 1–2, Alaves–Sociedad 0–2, Atletico Madrid–­ ­Barcelona myöh.Allsvenskan lauantaina: Halmstad–IFK Göteborg 1–2 (Nikolai Alho H kentälle 70. minuutilla), Östersund–Örebro 3–0 (Petteri Forsell Öre kentälle 85. minuutilla), Häcken–Eskil­stuna 3–0 (Kari Arkivuo H 90 min, Juhani Ojala H 90 min).1. Bundesliiga lauantaina: Mainz–HSV 3–2, Hoffenheim–Augsburg 2–2, Hertha–Schalke 0–2, Hannover–Eintracht Frankfurt 1–2 (Lukas Hradecky EF 90 min), Bayern München–Freiburg 5–0, Dortmund–Leipzig 2–3.liigan mestaruussarja lauantaina: Sunderland–QPR 1–1, Sheffield U–Ipswich 1–0, Norwich–Hull 1–1, Leeds–Reading 0–1, Fulham–Preston 2–2, Brentford–Millwall 1–0, Bolton–­ Sheffield W 2–1, Barnsley–Middles­brough 2–2, Wolverhampton–Aston Villa 2–0.Suomen cupin loppuottelu: PK-35 Vantaa–HJK 0–1 (0–1)18. Ella Alakomi 0–1.Ykkönen: EIF–GrIFK 3–3 (1–0), Haka–KPV 1–1 (1–1), Jaro–AC Oulu 1–3 (0–1), OPS–Honka 0–10 (0–4), TPS–Gnistan 3–1 (2–1).Ykkösen nousukarsinnat:1. ottelu: Viikingit–Klubi 04 1–5 (1–3). Toinen ottelu pelataan 21. lokakuuta.2. ottelu: AC Kajaani–KTP 3–2 (2–0). AC Kajaani nousee Ykköseen.1. erä: Panu Mieho (Patrik Carlsson–Micke-Max Åsten) 0–1, 11.18 Miro Heiskanen (Juha-Pekka Haataja) 0–2, 16.45 Patrik Virta (Tomi Kallio–Ilkka Heikkinen) 1–2 yv.2. erä: 30.23 Haataja (Patrik Carlsson–Ryan O'Connor) 1–3.3. erä: 49.53 Tyrväinen (Carlsson) 1–4, 55.44 Carlsson (Tuomas Nykopp) 1–5 tm, 58.28 Ilkka Pikkarainen (Elias Karvonen–Martin Berger) 2–5.Rangaistukset yhteensä: TPS 3x2 min ja Pikkarainen 5+20 min, HIFK 3x2 min.Maalivahtien torjunnat: Oskari Setänen T (pois 55.11–55.44) 7+8+5=20/24, Atte Engren H 7+9+7=23/25.Päätuomarit: Antti Boman–Jari Levonen. Yleisöä: 8011.ottelut: 15.10. Sport–JYP, 17.10. HPK–KalPa, TPS–Ässät, JYP–SaiPa, KooKoo–Ilves, Tappara–Sport, Pelicans–Jukurit.: New Jersey–Washington 2–5 (0–1, 1–2, 1–2), Columbus–NY Rangers 3–1 (0–1, 1–0, 2–0), Colorado–Anaheim 3–1 (1–0, 0–0, 2–1), C: Mikko Rantanen 0+2. Calgary–Ottawa 0–6 (0–1, 0–1, 0-4), Las Vegas–Detroit 3–6 (0–1, 3–1, 0–4). L: Erik Haula 1+0.lauantaina: Avangard–Amur 0–1 (0–0, 0–1, 0–0), Amur: Juha Metsola 36/36 torjuntaa. Barys–Kunlun ja. 4–3 (2–0, 0–2, 1–1, 1–0), Jugra–Admiral 1–3 (0–1, 0–1, 1–1), Traktor–Slovan 2–1 (1–1, 1–0, 0–0), Metallurg Mg–Vitjaz 3–1 (0–1, 2–0, 1–0),MM: Oskar Osala 1+0. Avtomobilist–TsSKA 2–3 (2–1, 0–0, 0–2).ottelut: 15.10. Lokomotiv–Severstal, Dinamo Msk–Neftehimik, SKA Pietari–Ak Bars, Riian Dinamo–Torpedo, Jokerit–Salavat, Dinamo Mn–HK Sotshi.: KeuPa HT–SaPKo 5–2 (4–1, 1–0, 0–1), K-Vantaa–Jokipojat 1–4 (0–0, 0–1 ,1–3), LeKi–RoKi 4–3 (3–1, 0–1, 1–1),Peliitat–Ketterä ja. 4–3 (1–0, 1–3, 1–0, 1–0).liiga: HPK–Lukko 6–0 (1–0, 2–0, 3–0), KJT–Kuortane 0–5 (0–2, 0–2, 0–1), Ilves–Kärpät vl. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 0–1), Blues–KalPa 4–0 (2–0, 1–0, 1–0).Korisliiga: Kauhajoen Karhu–Kobrat 109–100 (50–58), Tampereen Pyrintö–KTP-Basket 91-61 (48–28).Korisliiga: Kouvottaret–Helmi Basket 93–57 (43–28), Espoo Basket Team–Catz Lappeenranta 66–75 (29–37), Hyvinkään Ponteva–Tapiolan Honka 60–80 (30–35), Peli-Karhut–Forssan Alku 93–67 (43–35), Äänekosken Huima–Vimpelin Veto 80–96 (26–54).harjoitusottelu: Chicago–Toronto 104–125 (56–63). C: Lauri Markkanen 13/7.otteluja Euroopan sarjoissa, miehet:Euroliiga: Barcelona–Panathinaikos 98–71 (40–35), B: Petteri Koponen 5/1, pelasi 24 minuuttia.Ruotsin liiga: Jämtland–Norrköping 92–82 (44–40), J: Antto Nikkarainen 14/1, pelasi 29 minuuttia.Mestaruusliiga: Etta–Vantaa Ducks 3–0 (25–20, 25–18, 25–19), Tiike­rit–Isku 3–0 (25–23, 25–17, 25–22), Akaa-Volley–Hurrikaani 0–3 (22–25, 18–25, 18–25), Leka Volley–VaLePa 2–3 (22–25, 25–23, 25–23, 16–25, 9–15).Mestaruusliiga: OrPo–Kuusamo 3–0 (25–22, 25–21, 25–21), Nurmon Jymy–WoVo Rovaniemi 3–1 (25–20, 25–18, 23–25, 25–19).:Esteratsastuksen kv. kilpailut:Oslo GP, 150–160 cm, perusrata ja uusinta: 1) Daniel Deusser–Tobago Z Saksa 0-0/43,00, 2) Juulia Jyläs–Courage T Z Suomi 0-0/43,08, 3) Shane Breen–Laith Irlanti 0-0/43,39.: Toto 76:6. lähtö, Toto 76-1, lv 2100 m: 1) Fire Spruce/Juha Utala 13,3a (5,3), 2) Flight April 13,4a (7,37).3) Fury Heart 13,4a (11,36).4) L Dees Maggiesbest 13,8a (18,44).poissa: 1, 11. Toto (9-3-8): 5,30 2,21-1,75-2,56 13,23.7. lähtö, Toto 76-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Huippu- vs. Tähtidivisioonakarsinta: 1) Lissun Eerikki/Ari Moilanen 22,8 (5,91), 2) T.T. Avot 23,9 (1,71).3) Mökin Tähti 23,5 (53,03).4) Myllyn Valtti 24,9 (20,36). Toto (12-1-10): 5,91 2,03-1,29-5,26 6,37. Troikka: 241,96.8. lähtö, Toto 76-3, sh 2100 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Ruskatar/Jouko Tarvainen 26,9a (7,62), 2) Aronin Muisto 26,9a (5,41).3) Juiseri 27,0a (8,52).4) Koivun Tähti 27,0a (9,73). Toto (1-2-7): 7,62 2,44-1,88-3,38 10,08.9. lähtö, Toto 76-4 Toto4-1, lv 2100 m Haastajadivisioona: 1) Aira Cloc/Mika Forss 14,3a (2,51), 2) Callaway Scoop 14,5a (4,42).3) Royal Andy 14,5a (18,82).4) Newyorker Li 15,0a (26,97).poissa: 4. Toto (3-9-5): 2,51 1,44-1,61-2,72 5,25. Toto4 voitto-osuus: 2,90.10. lähtö, Toto 76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 1600 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Mr Hot Shot/Antti Teivainen 12,7a (8,35), 2) Archie Dream 12,8a (5,04).3) Tintin* 12,9a (10,06).4) Exceptional Boko 12,9a (19,14). Toto (3-4-12): 8,35 2,52-2,10-2,87 23,71. Toto4 voitto-osuus: 9,10. Troikka: 579,72.11. lähtö, Toto 76-6 Toto4-3 DUO-3, sh 2100 m Valiodivisioonakarsinta: 1) Välähdys/Ville Korjus 23,6a (1,42), 2) Pyörylän Paroni 23,7a (28,7).3) Metkutus 24,5a (81,24).4) A.T. Visku 24,5a (67,7).poissa: 8. Toto (3-4-11): 1,42 1,25-2,48-5,44 4,92. Toto4 voitto-osuus: 9,30.12. lähtö, Toto 76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Bertuccio/Juha Utala 14,7a (3,07), 2) Cool Conclusion 14,9a (24,57).3) The Best Spruce 14,9a (10,36).4) William Pine 14,9a (5,44).poissa: 4. Toto (5-10-2): 3,07 1,80-4,36-2,45 53,97. Toto4 voitto-osuus: 10,50. Troikka: 398,48. Päivän Duo: 3-5, kerroin: 4,24.mestaruus, 2640 m, (1. palk. 500 000 kr): 1) Readly Express/Jorma Kontio (valmentaja Timo Nurmos) 11,8a.liiga: Happee–Indians 5–8 (2–2, 1–4, 2–2), Koovee–Oilers 5–8 (4–2, 0–4, 1–2) .liiga: SSRA–PSS 6–1 (3–0, 1–1, 2–0), O2-Jyväskylä–Classic 2–14 (1–3, 0–5, 1–6).Päänumerot (13.10.): 9, 40, 43, 44, 46. Tähtinumerot: 1, 8.Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 817 025,00 e, 5 oikein 144 180,80 e, 4+2 oikein 5 654,10 e, 4+1 oikein 284,50 e, 4 oikein 135,60 e, 3+2 oikein 76,80 e, 2+2 oikein 23,70 e, 3+1 oikein 22,70 e, 3 oikein 18,60 e, 1+2 oikein 10,80 e, 2+1 oikein 9,50 e.Päiväarvonta (14.10.): 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 33, 39, 42, 43, 44, 52, 63, 66, 68. Kunkkunumero: 63.Ilta-arvonta (14.10.): 6, 7, 8, 10, 11, 18, 20, 22, 23, 28, 33, 34, 44, 50, 52, 58, 59, 61, 63, 65. Kunkkunumero: 7.Myöhäisarvonta (14.10.): 2, 10, 14, 15, 17, 21, 24, 27, 28, 30, 34, 36, 42, 43, 49, 54, 66, 67, 68, 69. Kunkkunumero: 14.(14. 10.): 6 4 5 2 9 9 4.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 5 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.(14. 10.): 1, 3, 17, 24, 27, 29, 34. Lisä­numero: 5. Tuplausnumero: 30.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 5 kpl voitto-osuus 84 155,80 e, 6 oikein 1 648,90 e, 5 oikein 46,00 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.(13. 10.): 8 8 3 0 8 2 1.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappa­letta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 46 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.17.00 Korisliiga: Kataja-Vilpas15.00 Veikkausliiga: Futiskierros17.00 Lentopallo N: LP Kangasala-Pölkky Kuusamo17.00 Liiga: Sport-JYP06.20 ja 08.00 Moto2 ja -GP: Osa­kilpailut, Japani20.00 ja 22.00 Red Bull Air Race: ­Indianapolis08.30 ja 11.30 Tennis: Masters 1000, Shanghai21.30 PGA Tour Champions: SAS ­Championship09.30 FIA WEC: Fuji 6 h11.15 FIA WTCC: Shanghai12.30 Pyöräily: Turkin ympäriajo16.00 Tennis: WTA Tour, Linz00.00 MLS: Ottelu avoin09.15 FIA WTCC: Shanghai10.30 Amsterdamin maraton14.45 ja 18.00 British Superbike ­Championship: Brands Hatch13.30 Serie A: Fiorentina-Udinese18.00 Valioliiga: Southampton-Newcastle21.45 Serie A: Inter-Milan16.00 Serie A: Bologna-SPAL18.00 Ligue 1: Montpellier-Nice21.45 La Liga: Real Betis-Valencia13.00 La Liga: Eibar-Deportivo15.15 Championship: Derby-Nottingham17.15 La Liga: Girona-Villarreal20.00 NFL: Minnesota-Green Bay23.25 NFL: Kansas City-Pittsburgh03.30 NFL: Denver-NY Giants16.00 Serie A: Sampdoria-Atalanta19.30 La Liga: Málaga-Leganés04.05 NHL: Anaheim-Buffalo16.00 KHL: Jokerit-Salavat JulajevViasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey02.05 NHL: Vegas-Boston05.35 NHL: Los Angeles-NY Islanders13.30 European Tour: Italian Open