Päivän lehti 15.10.2018

Maria Lund tulkitsee AC/DC:tä ja Merikantoa ja nuoret sellistit ottavat toisistaan mittaa

Jos joku kuvitteli, että laulaja-näyttelijä Maria Lund on kadonnut jonnekin, on hän hyvin väärässä. Edellisestä, retroiskelmää sisältäneestä levystä on kyllä yhdeksän vuotta ja Tanssii tähtien kanssa -kisan voitostakin jo kymmenen.