Päivän lehti 15.10.2020

Uusi maski­suositus otettiin käyttöön

Oletko huomannut, että kasvomaskit ovat lisääntyneet kaupoissa ja julkisissa kulkuneuvoissa? Se on seuraus uudesta laajemmasta kasvomaskisuosituksesta, joka on otettu käyttöön kaikissa kaupungeissa, joissa epidemia on nyt kiihtymisvaiheessa.