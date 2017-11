Päivän lehti 15.11.2017

Rahapeliongelmien ehkäisemiseksi tehdään paljon työtä

Helsingin Sanomat

on kirjoittanut ansiokkaasti vakavasta aiheesta, rahapeliongelmista. Rahapeliongelmia on kaikkialla, missä pelaamista esiintyy. Siksi pelaamista säädellään voimakkaasti. Ongelmatonta rahapelijärjestelmää ei kuitenkaan ole.Suomen rahapeli­järjestelmä kestää hyvin ver­tailun. Taannoin saimme EU:lta ainoana ­jäsenmaana puhtaat paperit, ja viime vuonna uusi arpajais­lakimme notifioitiin EU:ssa ­ilman huomioita.Rahapelien sääntelyn perusteet nojaavat EU:ssa pelihaittojen ehkäisyyn, rikollisuuden torjuntaan ja kuluttajansuojaan. Kahdessa jälkimmäisessä olemme erityisen vahvassa asemassa. Haittatutkijoiden mukaan peliongelmien esiintymisen vertailtavuus on haastavaa. Taannoin he analysoivat Suomen sijoittuvan keskitasolle.Rahapeliongelmien ehkäisyssä tehdään Veikkauksessa paljon työtä: alaikäisten pelaaminen pyritään estämään, kaikkiin uusiin peli-ideoihin tehdään vastuullisuusarvio, ja pelien säännöt, ominaisuudet ja voittamisen mahdollisuudet kerrotaan pelaajille avoimesti ja oikein. Emme myöskään maksa bonuksia paljosta pelaamisesta.Rahapelaaminen ja sen ongelmat ovat siirtymässä verkkoon, jossa ei ole maantieteellisiä rajoja. Veikkauksen verkkopelaamisessa on käytössä vahva tunnistautuminen ja ainoana toimijana pakolliset pelirajat koukuttavimmille peleille.Markkinointimme herättää huomiota. Käytämme markkinointiin vuodessa noin 1,8 prosenttia liikevaihdosta emmekä mainosta pelejä, jotka aiheut­tavat herkästi peliriippuvuutta. Yksityisillä peliyhtiöillä mark­kinoinnin osuus liikevaihdosta on jopa kymmenkertainen ja se kohdistuu pääosin peliongelmien kannalta haitallisimpiin peleihin.Suomen ominaispiirre ovat hajasijoitetut peliautomaatit. Menneinä vuosikymmeninä kaikissa baareissa oli pajatso. ­Monissa maissa pelit ovat piilossa saleissa. Automaattiemme sijoittaminen on myös tuonut rahapelaamisemme näkyväksi.Raha-automaateissa pelataan useimmiten tunnistautumattomasti, mutta Veikkauksella on voimakas ohjelma tunnistautuvan pelaamisen lisäämiseksi. Tämän avulla saamme entistä parempia työkaluja vastuulliseen rahapelaamiseen.