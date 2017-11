Päivän lehti 15.11.2017

Uhri ei aina saa oikeutta – ei ainakaan ajoissa

Maanantaina koko Suomi järkyttyi Porvoon lapsisurmasta. Tässäkin tapauksessa surmasta epäillylle oli haettu käräjäoikeudesta ­lähestymiskieltoa jo elokuussa.



Olen itse seurannut erään tuttavani kokemuksia avioeron jälkeen. Entinen aviomies on jo usean vuoden ajan sekä henkisesti että fyysisesti kiusannut entistä puolisoaan. Mies on muun muassa yrittänyt kuristaa entisen puolisonsa. Tässä tilanteessa poliisien nopea reagointi pelasti pahemmalta.



Kun ex-vaimo poliisien kehotuksesta haki käräjäoikeudesta lähestymiskieltoa ja käräjä­oikeus myönsi sen laajennet­tuna, vastapuoli vei asian hovioikeuteen. Hovioikeus kumosi lähestymiskiellon.



Kun ulkopuolisena on jou­tunut seuraamaan tätä trage­diaa – nyt ex-vaimo elää jat­kuvassa pelossa –, mieleen on väkisinkin tullut kysymys, onko oikeuskäytäntö näissä perhe­väkivaltatapauksissa ajan tasalla. Porvoon murhenäytelmä osoitti, ettei oikeudesta aina saa apua – ei ainakaan tar­peeksi nopeasti.



Pertti Multanen



dosentti, neljän lapsen isä



Helsinki