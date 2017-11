Päivän lehti 15.11.2017

Hyvinvointi-Suomen pitää ehkäistä lapsisurmat

nostaa Porvoon maanantaisten tapahtumien jälkeen esiin synkän tilaston, jonka mukaan omat vanhemmat ovat surmanneet Suomessa vuoden 2002 jälkeen yli 70 alle 15-vuotiasta lasta.”Perheen ulkopuoliset tietävät ja näkevät yleensä vain tragedian tuloksen. Viaton ja puolustuskyvytön lapsi kuolee.””Lapsisurmien tilastot kertovat hyvinvointi-Suomen ongelmista, joita ei ole osattu hoitaa ajoissa. Ne ovat seurausta talouden, parisuhteiden, vanhemmuuden tai mielenterveyden epävakaudesta.””Tilastojen valossa näyttää siltä, että perheissä on ahdinkoa, jota ei joko haluta tai osata kertoa kenellekään. Niitä voi tulkita myös viranomaisten epäonnistumisina. Hädästä on tiedetty, mutta ääritekoja ei ole pystytty ehkäisemään.””Lapsi- ja perhepalveluissa tarvitaan entistä enemmän askelia ennaltaehkäisevään huoltoon.””Yksikään lapsi ei saa kuolla vanhempiensa kaltoin kohtelun, vihan ja väkivallan seurauksena. Yhdenkään apua tarvitsevan perheenisän ja -äidin ei saa jäädä hoitoa ja tukea vaille vanhemmuutensa ja elämänhallintansa ongelmissa.””Viranomaisten, neuvoloiden, päivä­kotien, koulujen ja terveydenhuollon yhteistyön tulee olla saumatonta.””Kaikella tietojen vaihtamisella on tavoiteltava lasten ja perheiden hyvinvointia.”