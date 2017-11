Onko hallituksen talouslinjalle vaihtoehtoja? Eduskunta väittelee tänään – katso laskelmista, kuinka oppositio rokottaisi hyvätuloisia

Päivän lehti 15.11.2017

Onko hallituksen talouslinjalle vaihtoehtoja? Eduskunta väittelee tänään

Vihreiden verojokeri on louhintavero, Rkp:n yllätys on poistaa ensiasunnon ostajan verovähennysoikeus.

Menoissa oppositio korostaa esimerkiksi koulutusta, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sisäilmaongelmiin puuttumista

Sdp

oppositiopuolueet ovat jättäneet omat vaihtoehtonsa hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen. Puolueiden vaihtoehdoissa tuloerot kaventuvat, kun hallituksen esityksessä ne kasvavat.Varjobudjetti on yhden puolueen näkemys, kun tosielämässä hallitus joutuu rakentelemaan kompromisseja useiden puolueiden kesken.Varjobudjetit osoittavat kuitenkin, että hallituksen talouspolitiikalle on vaihtoehtoja.Valtion ensi vuoden tuloista verot muodostavat lähes 80 prosenttia. Puolueiden näkemykset siitä, mitä veroja voisi korottaa ja mitä pienentää, vaihtelevat. Verotuksen painopisteet paljastavat ideologiset erot puolueiden välillä. Kysymys on myös arvovalinnoista.Toisin kuin hallitus, vasemmistopuolueet kiristäisivät tuloverotuksen progressiota ja pääomatulojen verotusta. Vihreät pienentäisivät roimasti ympäristölle haitallisia verotukia ja perussuomalaiset valtion kehitysyhteistyörahoja.Oppositio on pienituloisten puolella. Jyrkimmin tulonjakoa muuttaisi vasemmistoliitto, sen jälkeen vihreät ja Sdp. ”Verojen maksun pitää perustua maksukykyyn”, Sdp linjaa.Myös perussuomalaisten esittämät muutokset lisäisivät pienituloisten ja pienentäisivät suurituloisten käteen jääviä tuloja. Erityisen raskaasti varjobudjetit iskisivät kahteen suurimpaan tulokymmenykseen. Tulokymmenys tarkoittaa, että väestö on järjestetty tulojen suuruuden mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen ryhmään.Sekä vihreät että perussuomalaiset asemoituvat tulonjakopolitiikallaan vasemmistoon.aikoo keventää työn verotusta ensi vuonna 270 miljoonalla eurolla.Sdp ja vasemmistoliitto kiristäisivät hyvätuloisten ansiotuloveroa ja varsinkin osinko- ja pääomaveroa. Kumpikin peruisi hallituksen kehittämän yrittäjävähennyksen ja kasvattaisi kuntaverotuksen perusvähennystä, joka lisää pienituloisen palkansaajan käteen jääviä tuloja.Sdp laskee, että sen veroreformi lisäisi julkisen talouden tuloja ensi vuonna 376 miljoonalla eurolla.Sdp haluaa säätää pankeille ja muille finanssiyrityksille erillisen veron, jonka tuloarvioksi puolue laskee 230 miljoonaa. Hallituksella tällaisia suunnitelmia ei ole, mikä osaltaan vaikutti siihen, että Nordea päätti siirtää kotipaikkansa Ruotsista Suomeen.Sdp toistaa viimevuotisen esityksensä ottaa itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja Suomen Pankin varoista valtion käyttöön yli 400 miljoonaa euroa.peruisi hallituksen kaikkiin tuloluokkiin esittämät kevennykset, mutta tekisi sekin korotuksen pienituloisimmille suunnattuun kuntaveron perusvähennykseen. Puolue myös korottaisi osinkojen verotusta.Vasemmisto, vihreät ja perussuomalaiset vaativat perusturvaetuuksien indeksijäädytyksen poistoa sekä indeksileikkauksen perumista. Sdp peruisi kilpailukykysopimuksen (kiky) lomarahojen leikkaukset, vasemmistoliitto muutkin sopimukseen liittyvät maksumuutokset, jotka hallitus hyvittää palkansaajille tuloverotusta keventämällä.Perussuomalaiset eivät koskisi tuloveroasteikkoihin, mutta rokottaisivat osinkoja, pörssiyhtiöiden verovapautta ja yritystukia. Puolue myös palauttaisi varallisuusveron ja asettaisi suursäätiöt ja suuryhdistykset verolle.Pieni- ja keskituloisten työntekijöiden ja eläkeläisten verotusta keventäisivät niin Sdp kuin perussuomalaisetkin.toistaa kiistanalaiset vaatimuksensa kilometrikorvausten ja työmatkakulujen vähennysoikeuksien karsimiseksi. Vihreiden verojokeri on uusi louhintavero, vasemmistoliitolla puolestaan on kaivosvero.Rkp keventäisi työn verotusta enemmän kuin hallitus, mutta korottaisi arvonlisäveroa puolella prosenttiyksiköllä. Se lisäisi kansalaisten verotaakkaa 400 miljoonalla eurolla.Vasemmistoliitto korottaisi yhteisöveroa 20 prosentista 22:een, perussuomalaiset laskisivat sen 19,5:een. Perussuomalaiset korvaisi 110 miljoonan veromenetyksen kiristämällä otetta verotusta pakoilevista yrityksistä.Hyvätuloiset hyötyisivät Rkp:n ajamasta yritysten sukupolvenvaihdoksissa kannettavan perintö- ja lahjaveron poistamisesta sekä kotitalousvähennyksen korotuksesta. Rkp:n oma veroyllätys on poistaa ensiasunnon ostajan verovähennysoikeus.Kristillisdemokraatit (kd) korottaisivat alkoholiveroa enemmän kuin hallitus. Kd:n veroprovokaatio on ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden puolittaminen ja työnantajaliittojen verovähennysoikeuden poistaminen. Näillä valtio säästäisi 130 miljoonaa.puolue haluaisi palauttaa hallituksen poistaman lapsivähennyksen. Takuueläkkeen, opintorahan ja kansaneläkkeen korottaminen miellyttää myös monia.Sekä Kd että vihreät esittävät edelleen EU:n säännösten vastaiseksi todettua sokeriveroa. Sen toteutuskelpoisuudesta on eduskunnassa erilaisia näkemyksiä. Sdp ja vasemmistoliitto puhuvat ”terveysperusteisesta verosta”.Perussuomalaiset esittävät, että kehitysavusta vähennetään 546 miljoonaa ja 250 miljoonaa siirretään kertaluonteiseksi pääomaksi uuteen kehitysapurahastoon. Nettohyöty olisi 300 miljoonaa euroa.Kansalaiset sijoittaisivat rahaa rahastoon tietyn verovähennysporkkanan turvin. He saisivat myös valita apunsa kohdentumisen. Perussuomalaisten mukaan ”kehitysapua ei voi pitää valtion ydintehtävänä”.ja vihreät suuntaavat budjetissa menopuolella rahaa erityisesti koulutukseen. Suunnilleen kaikki hallituksen tekemät säästöt peruttaisiin, muun muassa opintorahaan, ammatillisen koulutukseen ja korkeakouluille lisää rahaa. Sdp lisäksi pidentäisi oppivelvollisuuden 18 vuoteen.Vasemmistoliitolla on vastaava painotus ilmastonmuutoksen torjunnassa, mihin se kertoo laittavansa puoli miljardia euroa enemmän rahaa kuin hallitus. Listalla on muun muassa investointeja raideliikenteeseen.Perussuomalaisilla turvallisuus, ”valtion ydintehtävä”, korostuu. Puolue esittää lisää varoja poliisille, tullille, suojelupoliisille, rajavartiolaitokselle, tuomioistuimille ja syyttäjälaitokselle.Kd osoittaisi 100 miljoonaa euroa rakennusten sisäilmaongelmien korjaamiseen.Rkp käynnistäisi perhepoliittisen kokonaisuudistuksen. Se maksaisi 252 miljoonaa euroa, josta maksuton varhaiskasvatus yli kolmivuotiaille noin puolet.