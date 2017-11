Pasilan miehen kännykän kätkenyt kenkä oli Jari Aarnion mukaan saatu ulkomaiselta bändiltä 1990-luvulla: ”Se oli minulle yllätys, että sellainen puhelin sieltä löytyi”

Päivän lehti 15.11.2017

Pasilan miehen kännykän kätkenyt kenkä oli Jari Aarnion mukaan saatu ulkomaiselta bändiltä 1990-luvulla: ”Se o

Törkeistä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Leppiniemi

Tietolähteet