Päivän lehti 15.11.2018

Kummasta tulee Saksan uusi Angela Merkel: Anti-Merkel Merzistä vai Mini-Merkel AKK:sta?

Berliini Saksan politiikan huipulla vaihtuu joulukuussa valta. Sillä, kuka seuraa Angela Merkeliä Saksan kristillisdemokraattien johdossa, on merkitystä koko Euroopalle. CDU on Saksan suurin puolue. On todennäköistä, että se on suurin vielä seuraavien vaalien jälkeenkin.