Maanomistaja haluaa kaataa 400 vuotta vanhan tammen Espoossa, koska se on ”menettänyt kauneutensa” – Kaupunki pitää puuta kansallisaarteena

Päivän lehti 15.11.2018

Maanomistaja haluaa kaataa 400 vuotta vanhan tammen Espoossa, koska se on ”menettänyt kauneutensa” – Kaupunki

Tammivanhus on noussut kiistakapulaksi Espoossa. Kiistan keskiössä on vieläpä puun kauneus tai pikemminkin sen puute. Kiistanalainen puu sijaitsee Högnäsin kannaksella Bodominjärven läheisyydessä. Puu on todennäköisesti noin 400 vuotta vanha, mutta puun iästä ei ole tehty tarkkaa arviota.