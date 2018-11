Päivän lehti 15.11.2018

Takaisku helsinkiläiselle sikariklubille: Oikeus kielsi tupakoinnin sikariklubin tiloissa

Helsinkiläisen sikariklubin harrastustoiminta on kokenut takaiskun. Hallinto-oikeus on nimittäin kieltänyt tupakoinnin kyseisellä helsinkiläisellä sikarikerholla, kertoo Svenska Yle. Kirjaclub on Helsingin Kruununhaassa toimiva yksityinen sikarikerho.