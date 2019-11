Päivän lehti 15.11.2019

Taide hyödyntää pressujakin

Tallin tunnelmaa on tuotu galleria Sinneen taiteilija Maria Dunckerin Hevonen on Häst -näyttelyn myötä. Dunckerin videoinstallaatio koostuu lyhyistä filminpätkistä, huoneeseen pingotetuista suojapeitteistä ja Tuomo Purasen musiikista. Vasta avattu taidenäyttely on esillä 22. joulukuuta asti.