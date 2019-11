Kun Besan perhe äänesti Obamaa, jopa vaalivirkailija syytti heitä takinkääntäjiksi – nyt erilaiset tulkinnat virkarikostutkinnasta näkyvät heidän kodissaan

Päivän lehti 15.11.2019

Kun Besan perhe äänesti Obamaa, jopa vaalivirkailija syytti heitä takinkääntäjiksi – nyt erilaiset tulkinnat v

Broomall Suora lähetys on käynnissä. Yhdysvaltain presidenttiin Donald Trumpiin kohdistuvan virkarikostutkinnan ensimmäinen julkinen kuuleminen on juuri alkanut, ja Besan perheessä ollaan samaa mieltä yhdestä asiasta. ”Tuo asu on huonoin ikinä. Hirveä rusetti”, sanoo Larry Besa, 42.