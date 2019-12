Päivän lehti 15.12.2019

Hyvää joulua ja anteeksi

Joulun lähestyessä päätän pestautua jouluapulaiseksi tavaratalon paketointipisteelle. Olen tehnyt niin jo vuosien ajan. Kyseessä on vapaaehtoistyö, jonka tarkoitus on kerätä rahaa harrastustoimintaan, joten paketoinnista ei makseta minulle palkkaa. Asiakkaille paketointimaksu on vapaaehtoinen.