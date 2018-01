Päivän lehti 16.1.2018

Energiatodistus jarruttaa talokauppaa

Työttömyysluvut ovat maassamme liian korkeat. Yhtenä syynä on se, ettemme ole valmiita muuttamaan työn perässä. Pakollinen energiatodistus on yksi jarru pientalojen myynnille ja ostolle. Näin ollen sekin on yksi este aktiiviselle muuttoliikkeelle.