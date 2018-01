Päivän lehti 16.1.2018

Suomalaissomalialainen jihadisti kuoli Syyriassa – isä pyrki viime vuonna Somalimaan presidentiksi

Jihadistina Isisin riveissä taistellut Suomen kansalainen Hussein Faisal Ali Warabe on kuollut Syyriassa, kertoo kenialainen uutiskanava Voice of Africa (VOA). Somalitaustainen Hussein Faisal Ali tunnettiin myös nimellä Abu Shuayb as-Somali (from Finland).