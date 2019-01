Päivän lehti 16.1.2019

Kanadalaisseuran malli auttaisi vähävaraisia perheitä Suomessakin – ja bonuksena voi löytyä uusi LeBron James

Espoolainen koripalloseura Tapiolan Honka kertoi viime viikolla, että sillä on vaikeuksia tukea vähävaraisia perheitä harrastusmaksuissa. Tuettavien perheiden määrä on kasvanut seuran mukaan niin suureksi, että rahat ovat loppumassa kesken ja vaarana on monen lapsen harrastuksen loppuminen.