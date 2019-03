Päivän lehti 16.3.2019

The Rasmus Suomen keikalla

Kansainvälisesti menestyneimpiin suomalaisyhtyeisiin lukeutuva The Rasmus keikkailee pitkän tauon jälkeen myös Suomessa. Uransa aikana yhtye on myynyt yli viisi miljoonaa levyä, ja Spotifyssä bändin kappaleita on kuunneltu kymmeniä miljoonia kertoja.