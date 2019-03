Päivän lehti 16.3.2019

Ahmaa vainotaan kuin käärmettä

Ahma on ikäänkuin kyy, se on hinnalla millä tahansa tapettava. Suomen kansa on ainakin näin näyttänyt oppineen läksynsä. Poronhoitoalueella ahma epäilemättä on haitallisin vahinkoeläin: vuosittain virallisesti tilastoiduista petojen tappamista poroista lankeaa ahman sarakkeeseen peräti joka toinen.