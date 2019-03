Päivän lehti 16.3.2019

Brexit-aiheista taidetta Lontoossa

David Dunnicon teos What if voting changed everything (Entä jos äänestäminen muuttaisi kaiken) on esillä Lontoossa avautuneessa brexit-aiheisessa näyttelyssä. Teos koostuu läpinäkyvästä vaaliuurnasta sekä valkoisista, punaisista ja sinisistä paperisuikaleista.