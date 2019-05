Päivän lehti 16.5.2019

Glyfosaatin LD50-luku on suurempi kuin ruokasuolan

Toisin kuin keskiviikkona 15. toukokuuta sivulla A 30 luki, glyfosaatin LD50-luku on suurempi kuin ruokasuolan. Mitä pienempi LD50-luku on, sitä myrkyllisempää aine on.