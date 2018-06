Tarja Halonen: Nuoria miehiä ei pidä nähdä vain uhkana – odottamattomat tilanteet ravistelevat yhteistä turvallisuutta

Päivän lehti 16.6.2018

Tarja Halonen: Nuoria miehiä ei pidä nähdä vain uhkana – odottamattomat tilanteet ravistelevat yhteistä turval

Kestävässä kehityksessä on edistettävä useita asioita yhtä aikaa. Siinä missä on tärkeää ajaa eteenpäin rakenteellisia muutoksia naisten aseman vahvistamiseksi, on samalla pidettävä huolta myös siitä, etteivät nuoret miehet tipahda kyydistä, pohtii presidentti Tarja Halonen.