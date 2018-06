Lasse Nordlund ei kuluta rahaa tai sähköä – Nyt ”positiivinen Linkola” on perustamassa Valtimolle opistoa omavaraisuudesta haaveileville

Päivän lehti 16.6.2018

Lasse Nordlund ei kuluta rahaa tai sähköä – Nyt ”positiivinen Linkola” on perustamassa Valtimolle opistoa omav

Valtimon metsässä sijaitsevasta huussista puuttuu vessapaperi. Sen sijaan on rahkasammalta. Ei ole juoksevaa vettäkään, tai tavanomaisia ruokia. On härkäpapuja, perunoita ja herneitä. Kahden päivän aikana sitä on silti kaivannut tuskin mitään. Lihaakaan.