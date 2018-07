Päivän lehti 16.7.2018

Ylipaino ei johdu aina tyhmyydestä

Marja Wiik (HS Mielipide 15.7.) kirjoitti, että ylipaino on aikamme vitsaus ja yksi eniten yhteiskunnan varoja vievistä sairauksista. On mielenkiintoista, miten veronmaksajuus otetaan aina esille, kun on kyse ylipainosta. Veronmaksajat maksavat myös tupakoinnin ja alkoholin aiheuttamat kustannukset.