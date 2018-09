Päivän lehti 16.9.2018

Desibelit pitäisi panna verolle

Liikenteen melu on saastetta, jolla on haitallisia vaikutuksia niin ihmisten kuin lemmikkieläintenkin hyvinvointiin. Teiden ja ratojen varsille rakennetaan kalliita meluntorjuntavalleja, mutta joka paikkaan sellaisia ei voida tehdä. On puututtava melun lähteisiin.