Päivän lehti 16.9.2019

Tapahtumia maanantaina 16. syyskuuta

Konsertit Aniara: fragments of time and space. Robert Maggion sävellysteos pohjautuu Harry Martinsoinin teokseen Aniara. Klockriketeaternin ja yhdysvaltalaiskuoron The Crossingin musiikkiteos. Kansallisooppera, Alminsali (Helsinginkatu 58) klo 19. Liput 24–42 e. Aarne Pelkonen, baritoni.