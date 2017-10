Päivän lehti 16.10.2017

Hakkuiden lisääminen voi vähentää hiilidioksidikuormaa

hiilidioksidi­pitoisuus kasvaa ilmastoa muuttavalla tavalla. Tässä metsistä vapautuva hiili­varasto on toiseksi merkittävin lisääntyvän hiilidioksidin lähde heti fossiilisten poltto­aineiden käytön jälkeen.Niinpä Suomessakin ilmastotutkijat ovat huolissaan kaavaillusta metsähakkuiden kasvattamisesta, joka hidastaa metsiemme hiilivaraston kasvua. Hakkuiden lisääminen ei kuitenkaan välttämättä lisää ilma­kehän hiilidioksidikuormaa.hakkuiden kautta metsästä poistuvasta puubiomassasta käytetään pitkäikäisissä rakennusmateriaaleissa, kuten hirsissä, laudoissa ja rakennuslevyissä. Tältä osin metsän hiilivarasto ei vapaudukaan ilma­kehään vaan siirtyy rakennuksiin ja muihin rakenteisiin.Metsistä korjataan myös kuitupuuta, joka on paperin ja kasvavassa määrin selluloosan raaka-aine. Sellun keitossa ja jatkojalostuksessa suuri osa puiden hiilestä kulkeutuu erilaisiin sivuvirtoihin. Näitä sivuvirtoja käytetään suoraan tai jalostettuina polttoaineina, jolloin niiden hiili vapautuu poltettaessa hiilidioksidina.Hiilidioksidipäästöjen ilmastovaikutus kuitenkin pienenee, jos näin korvataan fossiilisia polttoaineita. Samoin käytöstä poistetut puupohjaiset mate­riaalit olisi syytä hyödyntää energiana sen sijaan, että niiden annetaan lahota komposteissa tai kaatopaikoilla.jäljiltä syntyy ­oksista ja latvuksista hakkuu­tähdettä, joka metsään jätettynä lahoaa vapauttaen ilma­kehään hiilidioksidia. Myös tällä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Hitaasti hajoava biomassa, kuten kannot ja juuristot, on kuitenkin syytä jättää metsiin hiilivarastoksi ja lahottajaeliöstön ylläpitoon.Hakkuiden lisääminen voi siis jopa vähentää ilmakehän hiilidioksidikuormaa, jos puubiomassasta valmistetaan pitkä­ikäisiä tuotteita ja metsien biomassalla sekä siitä jalostuksessa syntyvillä sivu- ja jätevirroilla korvataan fossiilisia polttoaineita.kannalta tällaiset biopolttoaineet olisivat ylivoimaisia, jos savukaasujen hiilidioksidi vielä otettaisiin talteen ja varastoitaisiin syviin valtameriin tai geologisiin kerrostumisiin. Näin bioenergiasta ­tulisi hiilidioksidinielu, kun ­uudistuvan metsän imemä hiili­dioksidi poistuisi kierrosta. Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi on teknisesti mahdollista mutta vielä melko kallista.Ilmastonsuojelun kannalta on tärkeää, että metsien kasvua ja uudistumista edistetään metsänhoidolla ja metsityksellä. Kasvun lisääminen typpilannoituksella kuitenkin tuottaa voimakasta kasvuhuonekaasua, typpioksiduulia. Arveluttavaa on myös turvemaiden kuivatus, jos se kiihdyttää turpeen lahoamista.on kuvattu keinoja, joilla voidaan puiden käyttöä lisäämällä edistää ilmastonsuojelua. Ilmastonsuojelu on kuitenkin vain yksi näkökulma tarkasteltaessa tehostuvan puunkäytön ympäristövaikutuksia. Tärkeitä ovat myös vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, vesistökuormitukseen ja metsien moninaiskäyttöön. Hakkaamatta jättäminen voi palvella ympäristötavoitteita laajasti ja olla myös ilmastonsuojelu­teko.