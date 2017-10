Liittouma sanoo aloittaneensa ratkaisevan hyökkäyksen Isisin ”pääkaupungissa” Raqqassa – parisataa ulkomaalaista jihadistia jatkaa taistelua

Päivän lehti 16.10.2017

Liittouma sanoo aloittaneensa ratkaisevan hyökkäyksen Isisin ”pääkaupungissa” Raqqassa – parisataa ulkomaalais

Taistelut

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Paikallisjohtajien

Ihmisoikeusjärjestö

Raqqa

Syyrian