Päivän lehti 16.10.2017

Uutta oppivat ovat vahvoilla työmarkkinoilla

Ilkka

Kaakon Viestinnän lehdet

Karjalainen

miettii työn muutosta.”Eläkkeelle jäävä OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen toi kriisitietoisuuden monituhatpäiseen pankki- ja vakuutusalan henkilöstöön. Hän arvioi yksin OP-ryhmästä häviävän aivan lähivuosina tuhansia työtehtäviä.””Vastaavia ilmoituksia on tullut jo muilta pankeilta. Pitää ymmärtää, että tietyt työt lakkaavat olemasta. Ne tekee kone ja automatisaatio ja tiettyjä ihmisen töitä ei enää tarvita. Niitä ei ylläpidetä siksi, että suuri pankkiryhmittymä tuntisi sympatiaa työntekijöitä kohtaan ja säilyttäisi työt, kuten ne ennenkin ovat olleet.””Suurten irtisanomisten rinnalla avautuu kokonaan uudenlaisia töitä, joissa vanhoilla taidoilla ei pärjää. Karhinen muistuttaa, että ne työntekijät ovat vahvoilla, jotka haluavat oppia uutta.”pohtivat suomalaispoikien kasautuvia ongelmia.”Maailman terveysjärjestö WHO pitää lasten ja nuorten lihomista maailmanlaajuisena ongelmana, joka on terveydelle jopa suurempi uhka kuin aliravitsemus.””WHO:ssa pelätäänkin, että edessä on terveyskriisi, sillä ylipainoisuus säilyy helposti aikuisuuteen ja voi aiheuttaa 2-tyypin diabeteksen ja muita niin sanottuja elintasosairauksia.””Ongelma koskettaa Suomeakin. Tutkimuksen mukaan suomalaiset lapset ja nuoret ovat lihavampia kuin naapurimaissa. Noin kolmannes pojista on joko ylipainoisia tai lihavia eli heidän painoindeksinsä on suurempi kuin 25.””Lihavuus taas on yksi lisä suomalaispoikien ongelmakimppuun, joka koostuu tyttöjä huonommasta koulumenestyksestä, lisääntyneestä syrjäytymisvaarasta ja huonosta fyysisestä kunnosta. Poikien tilanteeseen pitäisikin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Ongelmia ei voi jättää poikien tai heidän perheidensä ratkottavaksi, vaan yhteiskunnan tulee tukea heitä siinä.””Mikään tasa-arvokysymys se ei ole. Tyttöjen asema ei huonone yhtään, jos ongelmaisten poikien tilannetta korjataan.”haluaa tukea maakuntien pieniä kaupunkeja.”Suomen jakautumista kahtia kasvaviin suuriin kaupunkeihin ja taantuvaan maaseutuun on pidetty väistämättömänä kehityksenä.””Väestöennustekäyriä lukiessa on helppo päätellä, miten palveluiden ja työpaikkojen on käymässä. Mikäli kehitystä ei saada katkaistua, keskittyminen koskee myös niitä.””Erisuuntainen kehitys, hienommin ilmaistuna alueellinen polarisaatio ei kuitenkaan ole mikään luonnonlaki, jonka armoille on pakko heittäytyä.””Vaikka seutukaupungit ovat jo menettäneet runsaasti aiemmasta väestömäärästään, toimenpiteet eivät tällä hetkellä ole vielä kokonaan liian myöhässä.”