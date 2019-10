Päivän lehti 16.10.2019

Amazonin sademetsä on altis lisätuhoille

Brasilian Amazonian alueella on käynnissä tahallisesti aiheutettujen laajojen metsäpalojen vakava kriisi. Paloja on viime viikkoina ollut poikkeuksellisen suuressa mitassa – niitä on ollut tuhansia. Tähän liittyvät riskit ovat äärimmäisen suuret.