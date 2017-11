Päivän lehti 16.11.2017

Callas ja Onassis vihittiin salaa pari viikkoa sitten

Kreikkalainen

Autolisenssejä anottiin 20 milj. markan arvosta

Uusi

Sata vuotta palvelutyötä

Diakonissalaitos

Horoskooppejakin tietokoneella

Ammattimainen

laivanvarustajamiljonääri Aristoteles Onassis ja laulajatar Maria Callas vihittiin salaisesti avioliittoon 15 päivää sitten, kertoi milanolainen aikakauslehti Oggi."Häämmekö? Ne pidettiin 15 päivää sitten ja olivat ihmeelliset", kertoi Oggi Onassiksen lausuneen lehden Pariisin-kirjeenvaihtajalle. Häiden tapahtumapaikka on tuntematon.Callasin ensimmäistä aviomiestä, italialaista teollisuusmiestä Battista Meneghiniä haastateltiin samassa lehdessä, mutta tämä ei uskonut uutisen paikkansapitävyyteen. "Maria ei ole koskaan yrittänyt ottaa avioeroa minusta ja se saa minut uskomaan, ettei häitä ole pidetty eikä koskaan pidetäkään", sanoi Meneghini.Kreikkalaissyntyinen, Maria Callas on ollut Onassiksen vakinainen seuralainen siitä lähtien, kun hän erosi Meneghinistä v. 1959. Hänelle ja Meneghinille on myönnetty asumusero, mikä ei Italian lain mukaan kuitenkaan salli uutta avioliittoa.autoverolaki tuli voimaan automyyjäpiirien mielestä yllättävän nopeasti, mutta silti alkoi lisenssiviraston puhelin soida heti virka-ajan alettua keskiviikkoaamuna. Lähes kaikki maamme paristakymmenestä lisenssejä saavista autoliikkeistä anoivat lisenssejä päivän aikana. Henkilöautojen lisenssejä myönnettiin 20 miljoonan, ja pakettiautojen 5 miljoonan markan arvosta.Autojen uusia hintoja ei ole vielä vahvistettu sosiaaliministeriön hintaosastolla. Hintaosasto ei oma-aloitteisesti vahvista hintoja, vaan se tehdään maahantuojien esityksestä vasta autojen saavuttua maahan. Autojen lopullisten hinnanvahvistusten lasketaan viipyvän vielä muutaman päivän.on parhaillaan voimakkaasti kehittyvä laitos. Se on tällä vuosikymmenellä ottanut ohjelmaansa useita uusia palvelumuotoja, joitten harjoittamista varten tapahtunut rakennustoiminta on myös ollut erittäin huomattavaa. Lisäksi Diakonissalaitos on Suomen evankelisluterilaisen kirkon kannalta tärkeä koulutuslaitos, jossa nuoria naisia kasvatetaan kristilliseen palvelutyöhön. Ensi viikonvaihteessa Helsingin Diakonissalaitos viettää satavuotisjuhliaan.Ikään kuin joululahjana monille kärsiville perustettiin Helsingin Diakonissalaitos vuoden lopulla 1867. Erityisesti syyskuun hallayö, jota Sakari Topelius dramaattisesti on kuvannut, oli vaikuttamassa maamme ensimmäisen Diakonissalaitoksen syntyyn.Tosin virikkeitä tämänkaltaiseen toimintaan oli jo aikaisemmin ulkomailta saanut mm. laitoksen perustaja ja mesenaatti, everstinna Aurora Karamzin. Käytännöllisestä toteuttamisesta oli huolehtimassa mm. suuri joukko niitä henkilöitä, jotka vajaat kymmenen vuotta aikaisemmin olivat perustaneet Suomen Lähetysseuran.tähdistäennustaja joutuu työskentelemään vähintään 30 tuntia laatiessaan 10.000 sanaa käsittävän horoskoopin asiakkaalleen. Tähän saakka astrologit ovat pyrkineet säilyttämään ammattinsa vanhoilla linjoilla.Tietokone on kuitenkin nyt suorittanut ensimmäisen aluevaltauksen horoskooppien tekijöiden piirissä. Eikä tämä ole mikään ihme, sillä tietokone pystyy valmistamaan 10.000-sanaisen horoskoopin minuutissa.Edelleen tietokoneen etuihin kuuluu se, että se pystyy valmistamaan 2.000 miljoonaa erilaista horoskooppia – vain siinä tapauksessa kone sylkäisee ulos kaksi samanlaista horoskooppia, jos kaksi henkilöä esittää täsmälleen samat tiedot itsestään.