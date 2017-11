Päivän lehti 16.11.2017

EU:n puolustusyhteistyö vie kiertotietä kohti Natoa

Etelä-Suomen Sanomat

varoittelee odottamasta liikoja maanantaina käyntiin polkaistulta EU:n pysyvältä rakenteelliselta puolustus­yhteistyöltä (PRY).”Vuonna 2009 hyväksytyssä Lissabonin sopimuksessa on toki artikla, jonka ­mukaan jäsenmaiden tulee antaa apua ’kaikin keinoin’ hyökkäyksen kohteeksi joutuvalle kumppanilleen.””Apu ei välttämättä ole lainkaan sotilaallista, koska jäsenmaat tulkitsevat kyseistä artiklaa hyvin vaihtelevin tavoin.””Vedenpitävien turvatakuiden varaan voivat jatkossakin laskea ainoastaan Nato-maat, jotka muodostavat suuren enemmistön PRY-sopimuksen allekirjoittaneiden maiden joukossa, kuten koko EU:ssa.”kirjoittaa, että EU:n sotilaallinen yhteistyö vie kiertotietä Suomea lähemmäksi sotilaallista liittoutumista.”Yhteisen puolustuksen vahvistaminen on vasta suunnitelmien tasolla. Konkre­tiaa joudutaan odottamaan vielä vuosia.””Avunantopykälää ei ole juuri testattu käytännössä muulloin kuin Ranskan terrori-iskun jälkeen. Koskeeko artikla myös Itämeren alueen turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristymistä? Voiko Suomi pyytää EU-mailta apua tilanteessa, jossa EU:n Nato-maat keskittyvät omien jäsentensä auttamiseen Baltiassa?””EU:n yhteisen puolustuksen kehittäminen taitaa sittenkin sopia paremmin Suomelle kuin EU:lle.”toteaa, että EU:n puolustuspolitiikan pitkässä marssissa on PRY:n takia entistä vankempi poljento.”Puolustuksellinen yhteistyö ehti vuosien varrella jo jähmettyä poliittiseksi liturgiaksi. Nyt akselit on rasvattu – kiitos kybersodankäynnin, pakolaiskriisin ja hybridivaikuttamisen.””PRY:n merkitys on ainakin toistaiseksi enemmän teollisuuspoliittinen. Se saattaa siivittää suomalaista yritystoi­mintaa. Yhteinen turvallisuuspoliittinen linja voi säästää rahaa maiden sotilasmenoissa.””EU:sta on tullut Suomelle väylä lisätä Nato-kytköstä ilman leimamerkkiä.”arvioi, että PRY vahvistaa Suomen turvallisuuspoliittista asemaa ja tuo kansainvälisen yhteistyön punokseen yhden säikeen lisää.”Koordinoiduissa puolustusväline­hankinnoissa säästöt laskettaneen kymmenissä miljardeissa. Niillä rahoilla on käyttöä jäsenmaissa ja itse EU:ssa, kun Britannian lähtö viiltää unionin tuloihin 15 prosentin loven.””On kuitenkin syytä toivoa, ettei vahvistuva puolustusyhteistyö sysää Euroopan unionissa syrjemmälle muita keskeisiä teemoja, joissa tarvitaan maanosan- ja maailmanlaajuista yhteistyötä: siirtolaiskysymyksen hoidossa, nuorisotyöttömyyden nitistämisessä tai vaativimpana kaikista kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan.”