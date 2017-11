Päivän lehti 16.11.2017

Keskiviikon tuloksia, rahapelit ja tv-urheilu

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Koripallo

Lentopallo

Raviurheilu

Rahapelit

Tv-urheilu

Tilanne 5. kierroksen jälkeen:338 lyöntiä (19 alle parin): Sam Horsfield Englanti 69+68+66+68+67,341 (–16): Jeff Winther Tanska 67+67+72+71+64,342 (–15): Matthew Baldwin Englanti 71+69+68+68+66, Kristoffer Broberg Ruotsi 70+71+67+68+66, Connor Syme Skotlanti 72+73+63+67+67, Charlie Ford Englanti 73+69+66+64+70,... 348 (–9): mm. Oliver Lindell Suomi 73+71+66+70+68 (jaettu 31. sija),... 353 (–4): mm. Kalle Samooja Suomi 73+69+69+70+72 (jaettu 61. sija),... 356 (–1): mm. Kim Koivu Suomi 70+70+72+72+72 (73:s).Kuudes eli viimeinen kierros pelataan torstaina. Karsinnan 25 parasta ja tasatilanteeseen yltäneet saavat paikan Euroopan-kiertueelle.2. osaottelu: Australia–Honduras 3–1 (0–0).54. Henry Figueroa oma maali 1–0, 72. Mile Jedinak 2–0 rp, 85. Jedinak 3–0 rp, 90+4. Alberth Elis 3–1.1. osaottelu päättyi 0–0.Australia eteni MM-kisoihin.Irlanti–Tanska 1–5.Tanska MM-lopputurnaukseen kahden ottelun yhteistuloksella 5–1.Barys–Avangard vl. 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)Jugra-Sibir ja. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1)JHM: Veli-Matti Savinainen 0+1.Lokomotiv–HK Sotshi vl. 3–2 (1–1, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)LJ: Petri Kontiola 1+0.Jokerit–Neftehimik 6–3 (1–2, 4–0, 1–1)J: Karri Rämö 30/33 torjuntaa, 0+1, Eeli Tolvanen 2+2, Sami Lepistö 1+1, Jesse Joensuu 1+0, Pekka Jormakka 1+0, Tommi Huhtala 1+0, Olli Palola 0+3, John Norman 0+2, Tommi Kivistö 0+1.TsSKA–Salavat 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)Vitjaz–Ak Bars 1–4 (0–2, 1–0, 0–2)V: Tomi Karhunen 35/39.KalPa–Lukko vl. 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 1–0)Seuraavat ottelut: 16.11. Sport–Jukurit, Ässät–JYP.Jokipojat–Ketterä 4–1 (1–0, 2–0, 1–1)RoKi–IPK 4–3 (1–0, 2–1, 1–2)TuTo Hockey–Espoo United 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)LeKi–K-Vantaa 5–2 (3–0, 0–2, 2–0)Peliitat–SaPKo ja. 3–4 (1–2, 2–1, 0–0, 0–1)Hermes–KeuPa HT 5–1 (1–0, 1–1, 3–0)Vilpas–Kouvot 2ja. 96–90 (38–41)Espoo United–BC Nokia 109–99 (52–37)Korihait–Pyrintö Tre 59–115 (28–59)Seuraavat ottelut: 17.11. Seagulls–Kauhajoki, KTP-Basket–Kataja, Kobrat–Espoo United.Etta–VaLePa 3–1 (25–20, 25–22, 12–25, 25–17)Seuraavat ottelut: 16.11. PerPo–VaLePa. 18.11. Hurrikaani–Etta, Leka–Vantaa Ducks.4. lähtö, Toto65-1, lv 2600 m: 1) Fakir Victory/Mika Forss 15,5a (10,47), 2) Laurila's Denethor 15,5a (8,2).3) Ebu B.Boko* 15,6a (17,57).4) Elliot Boko 15,7a (11,18).poissa: 9. Toto (7-8-5): 10,47 2,68-2,81-3,84 24,18.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Pimukka/Risto Tupamäki 30,0 (12,31), 2) Unnan Tähti 31,1 (26,18).3) Vietävän Patukka 31,1 (8,24).4) Tuviker 30,4 (54,44).poissa: 6, 10, 14. Toto (11-9-3): 12,31 7,48-4,61-2,92 120,20.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m Tammatähti: 1) Bosses Lily/Antti Teivainen 14,4a (2,06), 2) Dionne Sisu* 14,7a (4,41).3) Cold Seastar 14,8a (19,88).4) Twigs Voici* 14,9a (7,62). Toto (5-1-9): 2,06 1,19-1,38-2,54 2,95. Toto4 voitto-osuus: 2,70.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 3100 m Karanor Teräsmiesliiga: 1) MAS Aristocrat/Tapio Perttunen 17,9 (2,87), 2) Guido di Quattro* 18,5 x (3,76).3) Crossover 18,1 (7,37).4) Sweet Malkin 18,2 x (14,9).poissa: 8. Toto (15-4-9): 2,87 1,36-1,52-2,07 5,97. Toto4 voitto-osuus: 4,90. Troikka: 37,21.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m Kolmivuotiaat tammat: 1) Grainfield Adele/Mika Forss 16,5a (2,89), 2) Yato's Red Flash 16,8a (2,68).3) Like It Or Not 16,8a (9,74).4) Rim Bay Fleur 17,4a (32,61).poissa: 4. Toto (8-2-5): 2,89 1,54-1,41-1,54 4,23. Toto4 voitto-osuus: 6,10.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) El Dirtyman/Iikka Nurmonen 15,9a (1,83), 2) M.T.Lara Croft* 16,1a (74,96).3) Moonlight Storm 16,1a (6,87).4) Cool Conclusion 16,2a (6,84). Toto (11-6-10): 1,83 1,23-8,35-2,26 50,74. Toto4 voitto-osuus: 6,30. Troikka: 296,92. Päivän Duo: 8-11, kerroin: 3,18.Toto4 pelivaihto 47175,20 e, voitto-osuus 6,30 eToto65 pelivaihto 349306,60 e, voitto-osuus 445,00 ePelivaihto 656417,30 e, yleisöä 763päiväarvonta: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 29, 32, 33, 38, 49, 51, 58, 64, 68. Kunkkunumero: 49ilta-arvonta: 3, 10, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 65, 67, 68, 69, 70. Kunkkunumero: 303.00 NBA: Charlotte-Cleveland18.30 Liiga: KalPa-Lukko19.00 Ravit: Toto65, Vermo14.00 ja 20.00 Tennis: ATP World Tour Finals08.30 ja 13.30 Snooker: Shanghai Masters01.45 Brasilian liiga: Corinthians-Fluminense21.00 Koripallon Euroliiga: Brose Bamberg-Barcelona05.05 NHL: Anaheim-Boston02.35 NHL: Detroit-Calgary18.30 KHL: Jokerit-Neftehimik03.05 NHL: Chicago-NY Rangers18.30 KHL: TsSKA Moskova-Salavat Julajev03.05 NHL: Chicago-NY Rangers