Päivän lehti 16.11.2018

Legendaariset näyttelijät puhuvat taiteesta ja pölisevät muuten vain Roger Michellin hienossa dokumentissa

Dokumentti Nothing Like a Dame. Ohjaus Roger Michell. ★★★★ Yritän kirjoittaa Nothing Like a Dame -elokuvasta käyttämättä kertaakaan sanaa ihana, mutta helppoa se ei ole. Variety-lehden arviossa vitsaillaan, että nimi voisi yhtä hyvin olla Dames Bond.