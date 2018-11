Päivän lehti 16.11.2018

Tuulivoiman rakentaminen ei ole ilmastolle haitallista

Yrjö Rautio toisti kolumnissaan (HS 9.11.) vanhaa myyttiä siitä, että Saksan päätös rakentaa tuulivoimaa olisi ilmastolle vahingollista. Saksa on noudattanut energiapolitiikassaan kahta isoa linjaa: ensimmäinen on ydinvoimasta luopuminen, toinen on uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen.