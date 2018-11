Päivän lehti 16.11.2018

Suomalainen tähti­tieteilijä löysi aivan Aurinko­kunnan naapurista jäisen ”supermaan”

Aivan Auringon lähinaapurista, vain kuuden valovuoden päässä sijaitsevalta Barnardin tähdeltä on löytynyt planeetta. Löydös on erittäin merkittävä, sillä Barnardin tähti on meitä toiseksi lähin tähtikunta ja lähin yksinäinen tähti. Sillä on pitkään uskottu olevan eksoplaneetta ellei useampikin.