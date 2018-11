Päivän lehti 16.11.2018

Eduskunta sai väärää tietoa tiedustelulaeista – valiokunta kiusaantui poliittisesti arasta asiasta

Puolustusministeriö on joutunut oikaisemaan sähköpostilla eduskunnan hallintovaliokunnalle antamaansa väärää tietoa tiedustelulaeista. Kyse on tiedustelun kohteeksi joutuneiden toimittajien ja heidän lähteidensä oikeudesta tietää siitä, että heidän viestintäänsä on avattu ja viesti on hävitetty.