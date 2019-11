Päivän lehti 16.11.2019

Vanhaa sekä uutta Bulevardilla

Bulevardi on Helsingin persoonallisimpia katuja, hieman ylhäinen, mutta ei ikävällä tavalla. Vanhan kirkon puisto, Ooppera, vanhat puut ja sataman läheisyys antavat sille oman leimansa. Bulevardi on aina ollut ns. hyvä osoite, tämän päivän Bulevardi on myös mielenkiintoinen muotikatu.