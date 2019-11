Päivän lehti 16.11.2019

Voisiko Maahanmuutto­virasto siirtyä jälkivalvontaan?

Työllistettäville maahanmuuttajille on vaikeaa saada nopeasti tarvittavia papereita. Näin on siitäkin huolimatta, että työnantajalla on tiedossa sopiva työntekijä eikä vastaavan ammattitaidon omaavaa löydy EU-alueelta.