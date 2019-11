Lahdessa paljastui kaksi ammattimaista kannabiskasvattamoa, etsinnässä takavarikoitiin 200 kasvia, yli kolme kiloa marihuanaa ja useita muita huumeita

Päivän lehti 16.11.2019

Lahdessa on valmistumassa poliisitutkinta, jossa on kyse ammattimaisesta kannabiksen kasvattamisesta. Tutkinnassa on takavarikoitu yli 200 kannabiskasvia ja 3,4 kiloa marihuanaa sekä muun muassa kokaiinia, MDMA:ta ja amfetamiinia, poliisi kertoo.