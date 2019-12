Päivän lehti 16.12.2019

Maanantain tv-elokuvia

Nummisuutarit ★★★ (Suomi 1938) Aleksis Kiven näytelmästä on tehty kolme elokuvaa, joista tämä Wilho Ilmarin ohjaus on toinen. Eskoa näyttelee Unto Salminen ja Mikko Vilkastusta Joel Rinne. Aku Korhonen ja Siiri Angerkoski ovat Esko-polon vanhemmat, ja Kreetana nähdään ihastuttava Ester Toivonen.